Pfingsten : Kein sommerliches Wetter am Wochenende - ADAC: Staugefahr

Berlin Ferienstart in vier Bundesländern, langes Wochenende im Rest - Deutschland steht an Pfingsten die erste Reisewelle des Jahres bevor. Sommerstimmung kommt aber voraussichtlich nicht unbedingt auf.

Der ADAC geht davon aus, dass es am langen Wochenende zur ersten Reisewelle des Jahres kommt - mit Verkehrsstörungen, wenn auch nicht ganz so vielen Staus wie vor der Pandemie. Bestes Ausflugswetter erwartet die Menschen in Deutschland aber voraussichtlich nicht: „Auch das verlängerte Pfingstwochenende bringt kein sommerliches Wetter nach Deutschland“, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Ausflügler sollten sich trotzdem auf längere Fahrtzeiten einstellen - vor allem rund um Hamburg, Berlin, Köln und München und auf den Fernstraßen zur Nord- und Ostsee. Auch auf den Autobahnen Richtung Süden rechnet der ADAC nach den Lockerungen in Österreich mit Stau. Besonders viel los ist voraussichtlich am Freitag, Samstagvormittag und am Montagnachmittag, wenn im Großteil Deutschlands die freien Tage enden. In Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland beginnen dann erst die Pfingstferien.