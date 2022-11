Lotto : Keine Gewinner - 120 Millionen Euro bleiben im Eurojackpot

Nächste Chance am Dienstag. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Helsinki/Münster 120 Millionen im Jackpot - und sie bleiben im Jackpot. Dennoch gibt es einige neue Milionäre oder Millionärinnen.

Der mit 120 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot ist am Freitag nicht geknackt worden. Bei der nächsten Ziehung am Dienstag haben Tipperinnen und Tipper eine neue Chance auf den Rekordgewinn.

Keiner der europäischen Lottospieler hatte am Freitagabend bei der Ziehung im finnischen Helsinki die gezogenen Zahlen 7 - 9 - 40 - 48 - 49 und die Eurozahlen 7 und 8 getippt (Angaben der Zahlen ohne Gewähr), wie Westlotto am Abend nach der Ziehung in Helsinki mitteilte.