Neue Verordnung geplant : Keine Partys mehr auf dem Gipfel des Mont-Blanc

Saint-Gervais In Zukunft wird genau geregelt, mit welcher Ausrüstung der höchste Berg Europas, der Mont-Blanc, bestiegen werden darf. Mit der neuen Verordnung soll Partys und den Drehs von Videoclips auf dem Berg ein Riegel vorgeschoben werden.

Jean-Marc Peillex hat schon viel Unsinn gesehen in seinem Leben. Bei dem Foto mit dem Schwimmbecken stieg aber auch ihm die Galle hoch. Der Schnappschuss zeigt eine feixende Gruppe, die in Badesachen in einem aufblasbaren Jacuzzi auf dem Gipfel des Mont-Blanc in 4810 Metern Höhe feiert. Das seien unverantwortliche „Hurluberlus“ (Luftikusse), ereifert sich Jean-Marc Peillex. Nach dem Willen des Bürgermeisters der Gemeinde Saint-Gervais am Fuße des höchsten Berg Europas, sollen solche Auswüchse in Zukunft streng bestraft werden. In einem Erlass der örtlichen Präfektur wird die Strafe für dieses ungebührliche Verhalten von bisher 38 Euro auf mindestens 1500 Euro erhöht.