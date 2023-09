Lieferstopp für Supermarkt Warum die Regale mit Kellogg’s-Produkte leer bleiben

Hersteller und Verkäufer handeln in regelmäßigen Abständen die Preise aus. Im vergangenen Jahr verwiesen Unternehmen etwa auf gestiegene Kosten vor allem bei Energie und Transport. Ein Argument, welches Edeka mittlerweile nicht mehr gelten lässt. In vielen Bereichen sinken die Rohstoff- und Energiepreise, teilte das Unternehmen mit. Einige Konzerne weigerten sich dennoch, sinkende Preise weiterzugeben. Der Vorwurf: „Im Gegenteil, sie nutzen die hohen Inflationsraten weiterhin für sich aus, um ihre Preise und Renditen zu erhöhen.“ Durch den einseitigen Lieferstopp werde das Angebot nun künstlich verknappt, sodass ein höheres Preisniveau etabliert werden könne. Edeka will diesen Weg nach eigenen Angaben jedoch nicht mitgehen.