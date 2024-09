Prozesse „Kettensägen“-Prozess: Das Schweigen des Jens Lehmann

Lehmann habe keine Reue gezeigt, sagt Staatsanwalt Stefan Kreutzer. Sein Verhalten beweise, „dass er offensichtlich glaubt, über dem Gesetz zu stehen“. Lehmanns Anwalt Florian Ufer sah das anders. „Ich glaube, da sehen wir jedenfalls in jedem Fall Verantwortungsübernahme und auch Einsicht“, sagt er. Das Gericht müsse sich in seiner Urteilsfindung „frei machen von andauernden und ständigen Vorverurteilungen“. Kommentieren will er das Urteil nicht - ebenso wenig wie sein schweigender Mandant. An Medienvertreter, die vor dem Gerichtssaal warten, verteilt er eine knappe, ausgedruckte „Presseerklärung in Sachen Jens Lehmann“. Auf nur zwei Zeilen heißt es da: „Die heutige Entscheidung ist ein sehr gutes Ergebnis. Das bisherige amtsgerichtliche Urteil war maßlos überzogen, wie die heutige Reduzierung der Geldstrafe um circa 70 Prozent eindeutig belegt.“