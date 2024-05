Leute Kevin Spacey: Es wurde schnell geurteilt

Er akzeptiere vollkommen, dass er sich manchmal schlecht verhalten habe, sagte Spacey dem „Telegraph“. Er habe sich manchmal in Situationen befunden, etwa am Set, in denen er zum Beispiel Witze gemacht habe, was damals üblicher gewesen sei. Später habe er in Gesprächen verstanden, dass manche sich davon herabgesetzt und veralbert gefühlt hätten. „Das war furchtbar zu hören“, sagte Spacey. Das sei nie seine Absicht gewesen.