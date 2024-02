Neue Künstliche Intelligenz Neuer Chatbot kann künftig aus Textvorgaben kurze Videos erstellen

Eine Frau mit dunklen Haaren spaziert durch Tokio, sie trägt ein rotes langes Kleid, eine schwarze Lederjacke, in der rechten Hand schlenkert sie ihre schwarze Tasche. Hinter ihr sind Häuser, Straßen und eine Pfütze zu sehen, in der sich das Nachtleben der Großstadt spiegelt. Eine Nahaufnahme von ihrem Gesicht zeigt beinah zu präzise jede Pore ihrer Haut und in ihrer schwarzen Sonnenbrille bildet sich der Zebrastreifen vor ihr ab. Doch diese Frau gibt es nicht. Sie wurde von „Sora“, der neuen Software von OpenAI, kreiert.