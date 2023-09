Zehnjährige missbraucht Was über die Entführung eines Kindes in Edenkoben bisher bekannt ist

In der Politik wird auch in den kommenden Tagen weiter über den Fall diskutiert. Der Innenausschuss und der Rechtsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags werden sich an diesem Freitag in einer gemeinsamen Sondersitzung damit befassen. Die Betroffenen in Edenkoben wird der Fall wohl auch darüber hinaus noch länger beschäftigen.