Niedersachsen Kind nach Tod von Mutter in Kleidercontainer in Sicherheit

Immer wieder kommt es zu tödlichen Unglücksfällen mit Altkleidercontainern. In Berlin etwa bargen im Mai Einsatzkräfte einen toten Mann, dessen Körper zur Hälfte in einem Container steckte. Im November 2022 starb eine 26-Jährige in Weinstadt in Baden-Württemberg vermutlich bei dem Versuch, in einen Container zu steigen, um gebrauchte Kleidung herauszuholen. Sie blieb mit dem Oberkörper in der Klappe stecken. Auch in Hilchenbach bei Siegen in Nordrhein-Westfalen gab es 2021 einen ähnlichen Todesfall.