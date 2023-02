Schellack sorgt bei Ferrero für Glanz : Warum „Kinder Schoko-Bons“ nicht vegetarisch sind

Bonn In der Lebensmittelindustrie kommen tierische Produkte zum Einsatz. Deshalb sind zum Beispiel „Kinder Schoko-Bons“ nicht vegetarisch. Warum Läuse für ihren Glanz verantwortlich sind und sie dafür sogar ihr Leben lassen.

Das tierische Harz kommt bei Ferrero zum Einsatz, um die Bonbons vor dem schnellen Schmelzen zu bewahren und der Schokolade mehr Glanz zu verleihen, wie das Unternehmen mitteilt. In der Lebensmittelindustrie gilt die Substanz offiziell als Zusatzstoff und wird mit der Kennung E904 ausgewiesen. Die tierische Laus-Herkunft bleibt bei Ferrero unklar. Dort heißt es lediglich, das Produkt werde „nach der Ernte abgeschliffen, gesiebt, gereinigt und in Pulverform gebracht.“ Die Laus wird nicht erwähnt.

So wird Schellack hergestellt

Die Firma Stroever Schellack Bremen vertreibt seit 1893 den raren Stoff und benennt auf ihrer Webseite auch klar die Laus als tierischen Urheber für den Schellack. Und so entsteht der späterere Zusatzstoff für Backwaren, Kaugummis oder eben Schokobons: Weibliche Läuse saugen zunächst den Harz aus Bäumen in warmen indischen Regionen, fermentieren den Saft und bilden hieraus eine kristalline Kruste. In diesem gepanzerten Schild legen die nur 0,5 Millimeter kleinen Insekten ihre Eier ab. Sie selbst sterben in der Umhüllung, während der Nachwuchs Monate später aus dem Kristallpanzer schlüpft.

Kein Zucker : Ritter Sport verkauft eine Schokolade, die nicht so heißen darf Sie ist braun, sie ist süß und quadratisch - doch sie darf nicht Schokolade genannt werden. Das neue Schoko-Produkt von Ritter Sport verstößt gegen eine Richtlinie in der deutschen Verordnung.

Die Bremer Firma verkauft den in Indien gewonnenen Rohstoff aufbereitet nach eigenen Angaben in 60 Ländern in der Welt und an große Konzerne - auch aus dem Lebensmittelbereich. Überzeugte Veganer müssen beim Naschen der kleinen „Schoko-Bons“ also verzichten, denn die Bonbons können Spuren von Läusen enthalten.