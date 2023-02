Plattformen im Darknet : Kinderpornografie im Darknet: Verantwortlicher in Bonn festgenommen

Bamberg/Bonn Unzählige Fotos und Videos, Chats, Postings: Bayerische Ermittler haben drei Kinderpornografie-Plattformen im Darknet stillgelegt und Verdächtige im In- und Ausland festgenommen - auch in Bonn.

Bayerischen Ermittlern ist ein Schlag gegen Betreiber von internationalen Kinderpornografie-Plattformen im Darknet gelungen. In den USA, in Großbritannien und in Deutschland seien mehrere Verdächtige festgenommen worden, teilten das bayerische Landeskriminalamt (LKA) und die Zentralstelle Cybercrime in Bamberg am Freitag mit. Sie sollen als Administratoren, Programmierer oder Moderatoren der Plattformen tätig gewesen sein. Einer der Männer stammt aus Bonn.