Hochrechnungen von Experten : Kirchenmitglieder sind nur noch Minderheit in Deutschland

Die offiziellen Zahlen werden zwar erst im Sommer veröffentlicht, doch eine Hochrechnung spricht für eine historische Zäsur: Weniger als die Hälfte der deutschen Bevölkerung ist noch Mitglied in einer der beiden großen Kirchen. Was bedeutet das für die Zukunft der katholischen und evangelischen Kirche?

Nach Hochrechnungen von Experten ist jetzt weniger als die Hälfte der deutschen Bevölkerung Mitglied in den beiden großen Kirchen. „Es ist eine historische Zäsur, da es im Ganzen gesehen, seit Jahrhunderten das erste Mal in Deutschland nicht mehr "normal" ist, Kirchenmitglied zu sein“, sagt Sozialwissenschaftler Carsten Frerk von der Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland (Fowid). „Die Abwärtsentwicklung ist schon seit längerem zu beobachten, hat sich in den vergangenen sechs Jahren aber stärker beschleunigt als vorher angenommen.“ Ostern als wichtigstes Fest der Christen findet deshalb wohl erstmals nach Jahrhunderten in einem mehrheitlich nicht mehr kirchlich gebundenen Deutschland statt.