Fall aus den USA Disney will Todesfall-Klage wegen Disney+-Abo abweisen

New York · Nach einem Essen in einem Disney-Park starb in den USA eine Frau offenbar an einem allergischen Schock. Ihr Mann geht deswegen nun gegen den Unterhaltungskonzern vor. Dieser verweist auf die Geschäftsbedingungen von Disney+.

18.08.2024 , 17:13 Uhr

Der Disney-Freizeitpark in Florida. (Archivfoto) Foto: AP/Joe Burbank





Von Cora Lewis und Sean Murphy

Wer ein Abo für einen Streaming-Service abschließt oder eine Smartphone-App herunterlädt, sollte das Kleingedruckte gründlich lesen. Das macht auf bittere Weise eine in den USA laufende Klage nach einem Todesfall deutlich. Geklagt hatte der Ehemann einer Frau, die nach einem Essen in einem Disney-Freizeitpark in Florida starb. Der Unterhaltungskonzern will die Klage mit folgender Begründung abweisen lassen: Der Witwer habe einmal ein Probeabo des Streamingangebots Disney+ abgeschlossen und dabei der Klausel zugestimmt, mögliche Klagen gegen Disney nur außergerichtlich im Rahmen eines Schiedsverfahrens beizulegen. Solche Vereinbarungen seien zum Nachteil der Kundinnen und Kunden ausgelegt, die rasch auf „Zustimmen“ klickten, sagt John Davisson vom unabhängigen Forschungszentrum Electronic Privacy Information Center. „Die Verbraucher werden mit diesem Vertrag konfrontiert und haben keine echte Möglichkeit, über die Bedingungen zu verhandeln. Es gibt nur Ja oder Nein.“ Worum geht es bei der Klage gegen Disney? Die Familie von Kanokporn Tangsuan macht geltend, dass die 42-jährige New Yorker Ärztin nach dem Essen in einem Irish Pub im Freizeitpark Disney Springs eine tödliche allergische Reaktion erlitten habe. Tangsuan und ihr Ehemann Jeffrey Piccolo sowie dessen Mutter hätten sich zu dem Besuch im „Raglan Road“ im Oktober 2023 erschienen, weil das Lokal auf der Disney-Website mit „allergenfreiem Essen“ geworben habe, heißt es in der Klageschrift. Tangsuan wies die Bedienung demnach mehrfach auf ihre schwere Allergie gegen Nüsse und Milchprodukte hin. Ihr sei garantiert worden, dass das Angebot allergenfrei sei. Diese Bonner Kinos sind beim Kinofest wieder dabei Filme für fünf Euro Diese Bonner Kinos sind beim Kinofest wieder dabei Disney+ greift beim Teilen von Passwörtern durch Streaming-Dienst Disney+ greift beim Teilen von Passwörtern durch Etwa 45 Minuten nach dem Essen bekam Tangsuan beim Einkaufen Atemprobleme, brach zusammen und starb in einem Krankenhaus, wie es heißt. Die Gerichtsmedizin kam zu dem Schluss, dass die Todesursache eine allergische Reaktion aufgrund „erhöhter Mengen an Milchprodukten und Nüssen im Körper“ war. Was ist die Position von Disney? Disney zeigte sich in einer Erklärung „zutiefst erschüttert“ über Tangsuans Tod. Zugleich betonte der Konzern, dass der Irish Pub, der ebenfalls verklagt wird, nicht zu Disney gehört. Zudem habe Piccolo beim Abschluss eines einmonatigen Probeabos von Disney+ zugestimmt, etwaige Klagen gegen das Unternehmen außergerichtlich beizulegen, und auch bestätigt, die Geschäftsbedingungen gelesen zu haben. Piccolos Anwalt bezeichnete es als absurd zu glauben, dass die mehr als 150 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten von Disney+ dauerhaft auf jedes Recht verzichtet hätten, den Konzern und seine Töchter zu verklagen – vor allem, wenn ihr Fall nichts mit dem Streamingdienst zu tun habe. Das sind die Streaming-Highlights im August 2024 Neuheiten bei Netflix, Amazon und Co. Das sind die Streaming-Highlights im August 2024 Was können Verbraucher tun, um sich zu schützen? Da die Verträge so einseitig zugunsten der Unternehmen formuliert seien, sei eine Rechtsberatung für die Kundinnen und Kunden schwierig, sagt Davisson. Politik und Regulierungsbehörden würden jedoch zunehmend auf das Thema aufmerksam. „Es wird allgemein anerkannt, dass es für Verbraucher buchstäblich unmöglich ist, all die Verträge zu lesen, zu interpretieren und vollständig zu verstehen, denen sie im Laufe ihres Tages zustimmen und die sie einhalten sollen“, erklärt er. „Vor allem in einer zunehmend digitalen Welt, in der wir täglich mit Dutzenden oder Hunderten von Plattformen und Diensten interagieren.“

(dpa)