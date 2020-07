Pilot und Sohn verletzt : Kleinflugzeug fliegt auf Flugplatz bei Berlin in den Tower

Müncheberg aus noch ungeklärtem Grund ist ein Kleinflugzeug auf einem Flugplatz bei Berlin in den dortigen Tower geflogen und dort stecken geblieben. Der Pilot und sein Sohn verletzten sich dabei.

Ein Kleinflugzeug ist in Müncheberg östlich von Berlin in den Tower des dortigen Flugplatzes geflogen - und zunächst steckengeblieben. Die beiden Insassen des Flugzeugs - Vater und Sohn - wurden von Einsatzkräften gerettet und mit Hubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Der 68 Jahre alte Pilot und sein 46-jähriger Sohn seien verletzt, sagte eine Polizeisprecherin. Wie stark die Verletzungen waren, blieb zunächst unklar. Die Ursache der Kollision des Ultraleichtflugzeugs am Flugplatz Eggersdorf in einem Ortsteil von Müncheberg blieb ebenfalls vorerst offen. Dies soll bei einer Flugunfalluntersuchung herausgefunden werden.