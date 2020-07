Unglück am Niederrhein : Kleinflugzeug stützt in Wohnhaus in Wesel - zwei Tote

(Symbilbild) Foto: dpa (Symbolbild)

Wesel In der niederrheinischen Stadt Wesel ist am Nachmittag ein Kleinflugzeug in ein Wohnhaus gestürzt und in Flammen aufgegangen. Dabei sind zwei Menschen getötet worden, teilte die Polizei mit.



Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs auf ein Wohnhaus sind im niederrheinischen Wesel am Nachmnittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Großeinsatz. Auch zwei Rettungshubschrauber sind vor Ort. Die Gegend sei abgesperrt worden, teilte die Polizei mit.

Details zu Ursache und Hergang des Unglücks seien noch nicht klar. Die Polizei wollte im weiteren Tagesverlauf über ihre Erkenntnisse berichten.

Augenzeugen berichten, dass zuvor ein Heißluftballon mit dem Flieger zusammengestoßen sei. Das ist bisher aber nicht bestätigt.

(wrm)