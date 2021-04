Einsatz in Kleve : Herrenlose Ziege flüchtet vor Polizei

Kleve Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei in Kleve: Nachdem dort eine herrenlose Ziege gesichtet wurde, rückten die Beamten aus, um das Tier einzufangen. Doch der Versuch scheiterte. Also holten sie sich Hilfe.

Eine herrenlose Ziege hat die Polizei in Kleve auf Trab gehalten. Letztlich musste sie von einem Tierarzt mit Betäubungspfeilen gestoppt werden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war das Tier am vergangenen Donnerstag an einem Rasenstreifen neben einer vielbefahrenen Straße gesichtet worden.