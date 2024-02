Klimageld Gerechtigkeit ist zentraler Faktor bei der Akzeptanz von Klimaschutz

Alles schien durchdacht und plausibel. Auch einfach. Im Wahlkampf zur Bundestagswahl 2021 warben nicht nur die Grünen für die Idee, dass sich keiner vor höheren Preisen für das Freisetzen von Kohlendioxid (CO 2 ) fürchten müsse, weil es eine Kompensation geben würde: Die Mehreinnahmen des Bundes durch den höheren CO 2 -Preis pro Tonne würden an die Bürger – eine Pro-Kopf-Pauschale vom Baby bis zum Rentner – weitergegeben. Familien mit zwei Kindern planten mit rund 500 Euro pro Jahr.