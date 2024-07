Klimakleber bremsen Paar zweimal aus „Es fühlt sich alles an wie ein schlechter Film“

Am Mittwoch in Köln/Bonn und nun in Frankfurt: ­­Joshua Hanemann und seine Freundin ­­Letje Jäger sind auf ihrem Weg nach Ibiza Donnerstagfrüh zum zweiten Mal von Klimaklebern ausgebremst worden. Inzwischen sind sie in Wien, doch weil ihr Weiterflug am Donnerstagnachmittag gestrichen worden ist, müssen sie noch eine Nacht in Österreich bleiben. Ob sie nun am Freitag auf die Balearen-Insel kommen?