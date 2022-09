40 Jahre „Knight Rider“ : Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht

Los Angeles/Berlin Die US-Serie „Knight Rider“ hat David Hasselhoff in den 80ern zum Weltstar gemacht. Vor 40 Jahren startete die Kult-Serie. Zum runden Seriengeburtstag gibt es ein kleines Wiedersehen mit K.I.T.T..

„Es fühlt sich an wie gestern. Ich kann mich noch an fast alles erinnern“, sagt US-Star David Hasselhoff (70) im Interview der Deutschen Presse-Agentur zum runden Jubiläum seiner ersten großen Serienrolle. „Die Karriere, die ich hatte, ist unglaublich. All die Goldenen Schallplatten, die hinter mir an der Wand hängen: Es ist unfassbar, dass ich all das geschafft habe.“