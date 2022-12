Kurioser Einsatz in Koblenz : Frau wirft Dackel in Dönerladen

Koblenz Ein ungewöhnlicher Notruf aus einem Dönerladen erreichte die Polizei in Koblenz: Eine Frau hat dort ein Paket herumgeworfen. Darin befand sich ein Dackel.

In einem Dönerladen in Koblenz hat eine Frau ein Paket über die Theke geworfen, in dem sich ein Dackel befand. Wie die Polizei mitteilte, erreichte die Polizei am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr ein Notruf aus einem Dönerladen am Friedrich-Ebert-Ring. Eine Frau soll dort lautstark geschrien und ein Paket über die Theke geworfen haben. Daraufhin floh die Frau mit ihrem Auto über eine rote Ampel.