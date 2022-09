Einsatz in Koblenz : Hund und Ziege in Auto eingesperrt

Koblenz Ungewöhnlicher Einsatz für das Veterinäramt: In einem Auto waren für mindestens einen Tag ein Hund und eine Ziege eingesperrt gewesen.

Ein Hund und eine Ziege sind in Koblenz in einem parkenden Auto eingesperrt worden. Mitarbeiter des Veterinäramts hätten sie am Montagnachmittag aus dem nicht abgeschlossenen Wagen befreit, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Sie seien darin mindestens seit Sonntag eingesperrt gewesen.