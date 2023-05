Überraschung im ZDF „Bares für Rares“ stellt neuen Händler aus der Region vor

Köln · Das Publikum der TV-Sendung „Bares für Rares“ zeigte sich am Dienstag überrascht: Am Tisch der Händler saß ein neues Mitglied. In der Region könnte man ihn bereits kennen.

24.05.2023, 15:49 Uhr

Moderator Horst Lichter stellte den neuen Händler am Dienstag vor. (Archivbild)





Von Tamara Wegbahn