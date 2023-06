Ferienstart in NRW So können Reisende sich gegen das Flugchaos wappnen

Köln/Bonn · Nach zeitweise chaotischen Zuständen und langen Wartezeiten an den Flughäfen im Sommer 2022 soll dieses Jahr alles besser werden. Wir informieren trotzdem, wie sich Reisende am besten vorbereiten und was bei Flugchaos zu tun ist.

16.06.2023, 12:30 Uhr

Vom Flughafen Köln/Bonn fliegen im Sommer 25 Airlines zu 115 internationalen Zielen in 33 verschiedenen Ländern. Foto: dpa/Federico Gambarini

Von Claudia Hauser

In wenigen Tagen startet NRW in die Sommerferien. Der Düsseldorfer Flughafen erwartet bereits am ersten Ferientag, Donnerstag, 22. Juni, rund 70.000 Fluggäste, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte. Von Donnerstag bis einschließlich Sonntag, 25. Juni, rechnet der Airport mit insgesamt mehr als 1950 Starts und Landungen und 280.000 Passagieren.