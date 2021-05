Nach dem Tod des „Lindenstraße“-Schauspielers : Willi Herrens abgebrannter Foodtruck soll neu gebaut werden

Köln Der Imbisswagen des ehemaligen „Lindenstraße“-Schauspielers Willi Herren wurde Opfer von Flammen. Doch es soll einen Ersatz geben, der auch als Ort der Erinnerung dienen soll.

Die Betreiber hinter dem abgebrannten Reibekuchen-Truck des im April gestorbenen „Lindenstraße“-Schauspielers und Schlagersängers Willi Herren wollen einen neuen Imbisswagen an den Start bringen.

Ein solcher Foodtruck werde „nicht das gleiche“ sein wie der erste, sagte Betreiberin Desiree Hansen in einem Instagram-Video. Aber er solle ein Ort sein, zu dem man als Fan gehen und sich an Willi Herren erinnern könne.

Der Imbisswagen war wenige Tage nach Herrens Tod auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Frechen bei Köln in Brand geraten. Herren hatte den Imbiss Mitte April auf dem Parkplatz vorgestellt. Die Brandursache ist noch unklar. Kurz nach seinem Tod ist in seine Kölner Wohnung eingebrochen worden.