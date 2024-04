Liste des Fachmagazins „DJ Mag“ Das sind die 15 besten Clubs der Welt

Platz 5: Bootshaus - Köln, Deutschland. Auf Platz fünf findet sich der erste deutsche Club, das „Bootshaus“ in Köln. Vergangenes Jahr noch auf dem sechsten Platz gelandet, sichert sich das „Bootshaus“ damit weiterhin seinen Status als bester Club in Deutschland. In der ehemaligen Lagerhalle für Boote in Köln Deutz kann auf drei Floors zu elektronischer Musik gefeiert werden.