Welttournee Olivia Rodrigo kommt für ein Konzert nach Köln

US-Sängerin Olivia Rodrigo (20) geht 2024 auf Welttournee und plant dabei auch Auftritte in Deutschland. „So aufgeregt, die „GUTS“-Welttournee anzukündigen“, schrieb Rodrigo am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram. Sie gab mehr als 50 Konzerte in Nordamerika und Europa bekannt. Nach dem geplanten Start im Februar im kalifornischen Palm Springs soll die Tournee quer durch die USA und Kanada und ab Ende April nach Europa gehen. In Deutschland will sie im kommenden Juni in Berlin, Hamburg, Frankfurt, München und Köln auf der Bühne stehen.