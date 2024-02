Lucy Diakovska ist Dschungelkönigin 2024 So haben die Zuschauer beim Dschungelcamp abgestimmt

Seit Donnerstag, 01. Februar, führte dagegen Lucy Diakovska das Zuschauer-Voting an, hatte in der zweiten Show-Woche gegenüber anderen Mit-Campern ordentlich aufholen können. Am Samstag, 27. Januar war sie noch mit 7,27 aller Stimmen auf dem siebten Platz gelandet. Zu diesem Zeitpunkt führten Twenty4Tim und Fabio Knez mit 22,45 Prozent und 13,37 Prozent das Ranking an. Dass sich Lucy Diakovska aber die Krone holen würde, war nicht unwahrscheinlich: Von Beginn an war die Sängerin im Camp ständig in Bewegung, sorgte sich dabei um ihre Mitcamper, lamentierte nicht bei unangenehmen Aufgaben, von denen es viele in der Outdoor-Show gibt. Bei Prüfungen zeigte sie Kampfgeist. Überdies hielt sie sich aus dem komplizierten Drama zwischen den Campern Mike Heiter, Leyla Lahouar und Kim Virginia heraus, die in der Show über Tage hinweg - und nicht immer zur Freude aller - das Leben am Lagerfeuer bestimmt hatten.