Event in New York : Kölner landet bei Treppenlauf im Empire State Building auf Platz 4

New York 1576 Stufen musste er zurücklegen - und brauchte dafür nicht einmal 12 Minuten. Görge Heimann aus Köln hat beim Treppenlauf im berühmten Empire State Building stark abgeschnitten.

Der Deutsche Athlet Görge Heimann hat beim legendären Treppenlauf auf das Empire State Building in New York den vierten Platz belegt. Der 53-jährige Kölner schaffte die 1576 Stufen bis zum 86. Stockwerk am Donnerstag laut Veranstalter in 11:40 Minuten.