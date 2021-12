Doku über Kölner Silvesternacht bei RTL+ : „Dann waren da überall Hände“

Menschen stehen am 31. Dezember 2015 auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs. In der Silvesternacht waren am Kölner Hauptbahnhof Frauen sexuell belästigt und ausgeraubt worden. (Archivbild) Foto: dpa/Markus Boehm

Hunderte Frauen wurden in der Kölner Silvesternacht 2015/16 Opfer sexueller Gewalt. Wie konnte es dazu kommen? Eine dreiteilige RTL+-Dokumentation zeigt die gesellschaftlichen und politischen Zusammenhänge. Journalisten, Opfer und Politiker ordnen die Ereignisse aus unterschiedlichen Perspektiven ein.

Lisa S. kam am 31. Dezember 2015 mit ihren beiden Cousinen nach Köln, um ins neue Jahr zu feiern. Noch im Hauptbahnhof, kurz vor dem Ausgang zum Dom, spürte sie plötzliche eine Hand auf ihrem Hintern. „Dann waren da überall Hände“, sagt sie. „Mein Kleid wurde hochgerissen, jemand griff mir in den Schritt.“ Mit beiden Ellbogen habe sie sich durchgeboxt nach draußen. „Es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit.“

Lisa S. erinnert sich in der dreiteiligen Dokumentation des Streamingdienstes RTL+ an den Abend, der heute als „Kölner Silvesternacht“ bekannt ist. Mehr als 500 Frauen wurden vor fast sechs Jahren Opfer sexueller Gewalt. Viele Tatverdächtige kamen aus den Maghreb-Staaten. Die Dokumentation zeichnet die Ereignisse nach. Sie setzt bereits viele Monate vor der Silvesternacht an und zeigt eindrücklich, wie es in Deutschland zu einer Wende in der Flüchtlingsdebatte kam.