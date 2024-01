Dänemark Königin Margrethe tritt ab: Große Erwartungen an Frederik

Margrethe hatte ihre Abdankung völlig überraschend in ihrer alljährlichen Neujahrsansprache am Sonntagabend verkündet. Als Hintergrund nannte sie eine Rückenoperation im zurückliegenden Jahr, die sie zwar gut überstanden habe, die sie aber zum Nachdenken gebracht habe. „Ich habe beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist“, sagte sie und kündigte an, das Zepter im neuen Jahr an Frederik zu übergeben. Margrethe hatte den Thron nach dem Tod ihres Vaters am 14. Januar 1972 geerbt.