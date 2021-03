Schwere Vorwürfe im Interview : Königshaus soll Unwahrheiten über Meghan weiterhin aufrecht erhalten

Santa Barbara/London Die jüngsten Entwicklungen erhöhen die Spannung zwischen dem mittlerweile in Kalifornien lebenden Paar und der britischen Krone. In einem vom Sender CBS veröffentlichten Clip, erhebt die Herzogin schwere Vorwürfe gegenüber dem Königshaus.

Herzogin Meghan hat dem britischen Königshaus vorgeworfen, Unwahrheiten über sie stehen zu lassen. „Ich verstehe nicht, wie sie nach all dieser Zeit erwarten können, dass wir noch immer still bleiben, wenn die Firma [das Königshaus] eine aktive Rolle dabei spielt, Unwahrheiten über uns aufrecht zu erhalten“, sagte Meghan in einem von CBS veröffentlichten Clip aus einem Interview, das der US-Sender am Sonntagabend ausstrahlen will.