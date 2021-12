Zusammenstoß : Zwei Verletzte bei Kollision von zwei Autos in Bielefeld

Zwei Verletzte bei Kollision von zwei Autos in Bielefeld

Bielefeld Bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen in Bielefeld sind am späten Freitagabend zwei Menschen verletzt worden.

Bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen in Bielefeld sind am späten Freitagabend zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 21-Jähriger mit seinem Wagen in das Auto eines 47-Jährigen gekracht, als dieser vom Gelände einer Tankstelle auf die Eckendorfer Straße fahren wollte.