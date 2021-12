Alle Infos zu „C/2021 A1“ : Komet Leonard fliegt am Wochenende an der Erde vorbei

Komet Leonard: Dieses Bild des Kometen C/2021 A1 wurde mit dem neuen 60-cm-Teleskop des Bayfordbury Observatory der Universität Hertfordshire aufgenommen. Das Bild ist eine Kombination aus 13 Einzelbildern, die während der 40-minütigen Verfolgung des Kometen kurz vor Sonnenaufgang aufgenommen wurden. Foto: dpa/-

Astronomie-Fans dürfen sich freuen: Komet Leonard (C/2021 A1) fliegt an diesem Wochenende an der Erde vorbei. Der Komet könnte sogar mit bloßem Auge sichtbar sein. Hier gibt es alle Infos.



Komet Leonard (C/2021 A1)der erst Anfang des Jahres entdeckt wurde, fliegt an diesem Wochenende an der Erde vorbei. Am 11. und 12. Dezember könnte er am Morgenhimmel sichtbar werden. Seine geringste Entfernung werde er am Sonntagmorgen erreichen, teilte die Vereinigung der Sternfreunde mit.

Komet Leonard (C/2021 A1) ist ein sogenannter hyperbolischer Komet, der vermutlich aus der Oortschen Wolke stammt. Aus dieser hypothetischen und bislang nicht nachgewiesenen Ansammlung von Himmelskörpern im äußersten Bereich des Sonnensyystems sollen die Kometen kommen, die auf der Erde nur alle zehntausende Jahre sichtbar sind. Im Fall von Komet Leonard werden rund 80.000 Jahre vergehen, bevor die Menschen auf der Erde ihn wieder sehen können.

Benannt wurde Komet Leonard nach dem Forscher Greg Leonard. Er hatte ihn am 3. Januar 2021 am Mount Lemmon Observatory in Arizona entdeckt. Der offizielle Name C/2021 A1 drückt aus, dass es sich bei Komet Leonard um einen Kometen mit einer Umlaufzeit von mehr als 200 Jahren handelt, der Anfang Januar als erster Komet des Jahres 2021 entdeckt wurde. Nach Angaben der Nasa bewegt sich Komet Leonard mit einer Geschwindigkeit von rund 254.000 Kilometer pro Stunde. Pro Sekunde legt er also mehr als 70 Kilometer zurück.

Komet Leonard: Wann nähert sich C/2021 A1 der Erde?

Nach Angaben des Magazins "Sky & Telescope“ sollte Komet Leonard bereits ab Mitte November eine sogenannte Magnitude von etwa 10 erreichen. Mit diesem Wert wird die scheinbare Helligkeit von Himmelsobjekten angegeben, also wie hell sie den Menschen auf der Erde erscheinen - je niedriger der Wert, desto heller der Himmelskörper. Mit einer Magnitude von 10 wäre Komet Leonard bereits mit einem kleineren Teleskop sichtbar. Ab Ende November sollte ein Feldstecher genügen, um Komet Leonard am Nachthimmel zu entdecken.

Anfang Dezember „steigt seine Helligkeit innerhalb weniger Tage um mehrere Größenklassen an, so dass er vermutlich mit dem bloßen Auge zu sehen ist“, schreibt der Verein der Sternenfreunde (VdS), der eine Sichtbarkeitsprognose für Komet Leonard veröffentlicht hat. Die Nasa geht davon aus, dass Komet Leonard der Erde am 12. Dezember 2021 mit einer Entfernung von 34,9 Millionen Kilometern am nächsten kommt. Seine Magnitude könnte dann einen Wert zwischen 5 und 2,6 erreichen. Zum Vergleich: Der Polarstern hat eine scheinbare Helligkeit von etwa 2.

Zum letzten Mal war vor anderthalb Jahren ein Komet so gut sichtbar: Komet Neowise (C/2020 F3) zog im Juli 2020 über den Nachthimmel und war dort ohne technische Hilfsmittel zu sehen.

Wo ist Komet Leonard am Himmel zu sehen?

Komet Leonard wird zunächst auf der Nordhalbkugel beobachtet werden können, später dann auf der Südhalbkugel. Bis zum 13. Dezember 2021 soll er hierzulande in den ganz frühen Morgenstunden vor Beginn der Morgendämmerung am Südost-Himmel auffindbar sein. Seine Position ändert sich dabei von Nacht zu Nacht ein wenig, im Laufe der Zeit zieht Komet Leonard an den Sternbildern Haar der Berenike und Bärenhüter vorbei.

Zeitweise hilft auch der Stern Arktur, der zum Sternbild Bärenhüter gehört, um Komet Leonard ausfindig zu machen. Arktur ist der dritthellste Stern am Nachthimmel und leicht zu finden: Gedanklich muss dazu nur die Deichsel des Großen Wagens nach unten verlängert werden, um den auffällig rötlich leuchtenden Stern zu finden. Oberhalb von Arktur sollte Komet Leonard rund um den 6. Dezember zu sehen sein.

Komet Leonard könnte im Dezember mit bloßem Auge zu sehen sein

Wenn Wetter und Morgendämmerung mitspielen, könnte Komet Leonard am Sonntag zwischen sechs und sieben Uhr am östlichen Horizont mit bloßem Auge zu sehen sein. „Für ein helles Spektakel wird dieser Schweifstern nicht sorgen“, heißt es bei den Sternfreunden. Mit einem Fernglas oder Fernrohr sollte C/2021 A1 aber leicht zu entdecken sein.