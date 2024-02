Kommentar zu Hass und Beleidigungen im Internet Ein Demokratiefördergesetz wird nichts ändern

Meinung | Bonn · Wenn das Netz so ist, wie es ist, dann liegt das auch an der Politik und vor allem an der Justiz. Die hat es über lange Jahre versäumt, die normalen rechtlichen Regeln auch im Internet durchzusetzen. Der Kontrollverlust ist längst eingetreten und kaum zurückzuholen, sagt der GA-Chefredakteur.

13.02.2024 , 18:00 Uhr

Auf dem Bildschirm eines Smartphones sieht man die Hashtags Hass und Hetze in einem Twitter-Post (heute X). Foto: dpa/Fabian Sommer

Es ist keine neue Erkenntnis, dass im Internet ein rauer Ton herrscht, dass dort beleidigt, beschimpft, gemobbt und belästigt wird. Wer dort seine politische Meinung sagt oder sich sonstwie zeigt und zu erkennen gibt, muss damit rechnen. Wer anders aussieht oder private Dinge postet, geht ein Risiko ein. Wenn Erwachsene das tun, ist das am Ende eine juristische Frage. Kinder hingegen rechnen nicht mit der Bosheit. Sie muss man sicher besser schützen.