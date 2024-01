Kommentar zur Wölfin „Gloria“ Sehr enge Maßstäbe für Ausnahmeregelungen

Meinung · Die Wölfin Gloria darf trotz wiederholter Angriffe auf Tiere auf gut geschützten Weiden nicht getötet werden. Das Verwaltungsgericht hat offenbar sehr enge Maßstäbe für Ausnahmeregelungen zum Abschuss problematischer Tiere angelegt. Was grundsätzlich gut ist, dürfte in diesem speziellen Fall allerdings fehl am Platz sein.

Von Bernd Eyermann Redakteur Politik

17.01.2024 , 19:00 Uhr

Ein Wolf (Canis Lupus Lupus) läuft durch ein Gehege. Wölfin «Gloria» darf nach einer Entscheidung des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts nicht abgeschossen werden. Foto: dpa/Bernd Thissen

Nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf, den Abschuss von „Gloria“ zu verbieten, ist es wahrscheinlicher geworden, dass die Wölfin auch diesen Winter überleben und der Schrecken vieler Schafsherden am Niederrhein bleiben wird. Bis zum Beginn der Reproduktionszeit am 15. Februar dürfte die Problemwölfin theoretisch noch aus dem Verkehr gezogen werden. Doch dazu müsste das Oberverwaltungsgericht Münster in den nächsten vier Wochen schnell sein Plazet geben.