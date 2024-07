Kommentar zu Bidens Rücktritt Danke, Mr. President!

Es hat lange gedauert. Und fast hätte Joe Biden mit seiner Sturheit das Erbe einer überaus produktiven Präsidentschaft riskiert. Doch am Ende machte er das Richtige. Der 81-Jährige zieht sich aus dem Rennen um das Weiße Haus zurück. Auf nicht mehr ganz so sanften Nachdruck prominenter Parteiführer hat er verstanden, dass er so nicht gegen Donald Trump gewinnen kann.