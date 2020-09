Drogenkriminalität in Deutschland : Konsum illegaler Drogen nimmt trotz Corona zu

Der Drogenhandel in Deutschland hat zugenommen. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Berlin/Düsseldorf Der Drogenhandel in Deutschland verlagert sich laut Experten zunehmend ins Darknet. Die Pandemie beschleunigte den Versand.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der illegale Handel mit Betäubungsmitteln verlagert sich immer mehr ins Internet und speziell ins sogenannte Darknet. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei in NRW nach Angaben des Innenministeriums 5681 Fälle von Drogenhandel im Netz; zwei Jahre zuvor waren es 3061.

Im Vergleich zu 2018 ging die Zahl der registrierten Fälle zwar um 7,6 Prozent zurück, Experten erklären sich das allerdings vor allem mit erhöhten Vorsichtsmaßnahmen bei den Tätern. Zudem dürfte es eine hohe Dunkelziffer geben, sagt Erich Rettinghaus, NRW-Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft.

Das Darknet Software ermöglicht Anonymität Im Darknet kann man sich fast komplett anonym bewegen. Der Bereich wird von Menschen genutzt, die viel Wert auf Privatsphäre legen – aber auch von Kriminellen. Der Zugang ist über eine Anonymisierungssoftware wie zum Beispiel „Tor“ möglich.

Keine Knappheit auf dem Markt

Wie der Chef des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, am Dienstag in Berlin mitteilte, hat der Onlinehandel mit Drogen in der Coronakrise noch weiter zugenommen. Demnach stieg im Shutdown der Umsatz auf 16 einschlägigen Onlinebörsen mit illegalen Drogen um 30 Prozent. „Es gab keine Knappheit auf dem Markt“, stellte Münch fest.

Der schon vorher unübersehbare Trend zum Drogenhandel per anonymer Online-Absprache und diskretem Postversand habe sich damit durch die Corona-Kontaktbeschränkungen deutlich beschleunigt, so der BKA-Chef. Rauschgift sei weiter hergestellt sowie per Luftfracht und auf dem Seeweg transportiert worden. Auch der Konsum sei wohl konstant geblieben. Die Drogenhändler hätten sich sehr schnell umgestellt: Die Bestellung über Internet-Plattformen und der Versand kleinerer Mengen per Post – bevorzugt an Packstationen – hätten weiter zugenommen.

Onlinehändler mit guten IT-Kenntnissen

Die Täter im Bereich des Online-Drogenhandels entsprechen laut NRW-Innenministerium nicht mehr dem Typus des klassischen Dealers, der sich in der offenen Drogenszene bewegt. „Onlinehändler sind häufig gebildet und haben gute IT-Kenntnisse“, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Demnach wird Rauschgift im Darknet auf einer Vielzahl von Marktplätzen angeboten, die in ihrem Aufbau Verkaufsportalen wie Amazon, Zalando oder Ebay ähnelten. „Auf diesen Marktplätzen sind Verkäufer gelistet, die ihr Angebot in den verschiedenen Kategorien mit Bildern anbieten. Als Zahlungsmittel werden digitale Währungen, oftmals Bitcoin, aber auch andere Kryptowährungen verlangt“, erklärte der Sprecher.

Der Versand erfolge per Post; die Kommunikation sei verschlüsselt. „Diese Art des Warenaustauschs ist sehr beliebt, weil beide Seiten anonym bleiben können“, sagte er. Den illegalen Onlinehandel dominierten vor allem niederländische Anbieter.

„In den Untergrundhandelsforen des Darknets gilt ein Bezug zu den Niederlanden als Markenzeichen“, so der Sprecher des NRW-Innenministeriums. Die Polizei habe im vergangenen Jahr 60 Prozent der verfolgten Straftäter identifizieren können, die im großen Stil Handel trieben, sagte Münch.

Cannabis ist meistverkaufte Droge

In Deutschland ist die Drogenkriminalität nach Angaben Münchs im neunten Jahr in Folge angestiegen. Bei fast zwei von drei festgestellten Drogendelikten geht es um Cannabis. Doch beobachten Fahnder beim Kokain mit 12,2 Prozent Steigerungsrate die größte Zunahme im vergangenen Jahr. Von insgesamt 359 747 Drogendelikten entfielen 20 107 auf Kokain, fast doppelt so viele wie auf Heroin (10 901). Einzig die Zahl der Straftaten im Zusammenhang mit Crystal Meth ging um knapp vier Prozent auf 9 960 zurück.

Die Drogenbeauftragte Daniela Ludwig führte dies auf Informationskampagnen zur Vorsorge zurück. Ludwig, will die Prävention gegen Rauschgiftkriminalität stärken – insbesondere im Bereich Kokain. Strafverfolgung und Vorbeugung gingen nur gemeinsam und müssten eng ineinandergreifen, sagte Ludwig.

Man dürfe steigende Zahlen nicht einfach so hinnehmen, warnte Ludwig. Die beste Voraussetzung gegen erfolgreiche Drogendealer sei eine starke Jugend, die selbstbewusst sage, sie brauche keine Rauschmittel. Zugleich müsse es mehr Unterstützung bei Abhängigkeiten geben.