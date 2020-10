Mieten und Abstellen wird verboten : Kopenhagen schafft E-Scooter wieder ab

Kopenhagen Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen verbannt die elektrischen Tretroller aus dem Zentrum. "Leider haben wir Riesenprobleme mit diesen elektrischen Scootern", sagte Stadtratsmitglied Rune Dybvad am Freitag im dänischen Fernsehsender TV2.

Ab dem 1. Januar werde es in den meisten Stadtteilen Kopenhagens nicht mehr erlaubt sein, einen E-Scooter zu mieten oder abzustellen, teilte die Umweltbehörde auf AFP-Anfrage mit. Der Stadtrat muss dem noch zustimmen.

Dybvad sagte, für ältere Passanten seien herumliegende E-Roller "extrem schwierig". Presseberichten zufolge gab es im vergangenen Jahr in Kopenhagen rund 300 Unfälle, an denen ein E-Roller beteiligt war. In der Altstadt von Kopenhagen und benachbarten Vierteln ist das Parken der Roller schon untersagt.