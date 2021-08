Entdeckung bei Gauting : Rätselraten um Kornkreis in Weizenfeld in Oberbayern

Dieses Kornkreis ist am Wochenende in Gauting in Bayern entdeckt worden. Foto: dpa/Peter Kneffel

Gauting Erneut ist in Oberbayern ein Kornkreis in einem Weizenfeld aufgetaucht. Dutzende Menschen schauen sich das Spektakel an. Doch wer steckt dahinter?



In Oberbayern ist wieder ein Kornkreis aufgetaucht. In einem Weizenfeld bei Gauting im Landkreis Starnberg sind Weizenähren in die Form von drei Kreisen niedergedrückt worden. Wer oder was hinter dem Gebilde steht, blieb erst einmal unklar. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.

Ein gutes Dutzend Menschen war am Montag in dem Feld unterwegs, um den Kornkreis anzuschauen. Einige von ihnen lagen in der Mitte. Zu den Schaulustigen gehörte auch Leonard Heffels. Er habe ein Video von dem Kornkreis im Internet gesehen und sei spontan vorbeigefahren. Der Münchner fragte sich: „Ist der von Menschen gemacht?“

Immer wieder tauchen in Bayern Kornkreise auf. Im vergangenen Jahr beispielsweise im rund 30 Kilometer entfernten Pähl am Ammersee. Auf dem Feld war auch schon 2007 ein Kornkreis entdeckt worden. Und 2014 tauchte dann ein Muster auf einem Feld im benachbarten Raisting auf.

