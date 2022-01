Kranenburg : Diebe stehlen Stundenzeiger von Kirchturmuhr in 50 Metern Höhe

In luftiger Höhe haben Unbekannte im niederrheinischen Kranenburg den Stundenzeiger dieser Kirchturmuhr abgebrochen und gestohlen. Foto: dpa/Kreispolizeibehörde Kleve

Kranenburg Diebe haben in Kranenburg am Niederrhein den Stundenzeiger einer Kirchenuhr gestohlen. Dafür kletterten sie über ein Gerüst in 50 Meter Höhe.



In luftiger Höhe haben Unbekannte im niederrheinischen Kranenburg den Stundenzeiger einer Kirchturmuhr abgebrochen und gestohlen. Die Diebe kletterten ein für Sanierungsarbeiten gedachtes Baugerüst an der Kirche etwa 50 Meter nach oben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie scheiterten anscheinend bei dem Versuch, auch den großen Zeiger abzumontieren, und ließen ihn beschädigt zurück.

Die Polizei vermutet, dass es die Täter auf das Metall der Uhr an der katholischen Kirche St. Martinus abgesehen hatten. Pastor Jörg Monier konnte sich den Diebstahl vorerst nicht erklären. „Vielleicht wollten sie auch einfach ein Souvenir“, sagte er. Die Polizei suchte Zeugen.

(dpa)