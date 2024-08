Glosse zu Namen von Schwimmbädern Kreatives Planschen mit einem Hauch Exotik

Der GA ist kürzlich der Frage nachgegangen, warum das Monte Mare in Rheinbach bei einem Ranking zum schlechtesten Freibad Deutschlands gekürt wurde. „Überall, wo Schatten ist, stehen auch Mülleimer“, hieß es unter anderem in einem Selbsttest. Das Gesamtfazit fiel indes milde aus: „Gut möglich, dass es in Deutschland schlechtere Bäder gibt.“