Abgebrannt : Krefelder Zoo lässt Reste des Affenhauses abreißen

Krefeld Knapp elf Monate nach der Zerstörung des Affenhauses durch einen Brand beginnt der Zoo Krefeld mit dem Neubau seines Affenparks. Ab Montag soll die Brandruine des früheren Affenhauses abgerissen und das Betonfundament beseitigt werden, wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte.

Derweil erhalten der Zoo und der Verein Zoofreunde Krefeld weiterhin Geld zum Umbau des Tierparks. Bislang seien beim Zoo rund 955.000 Euro und bei den Zoofreunden etwa 1,25 Millionen Euro an Spenden eingegangen. Zusammen mit den bereits vorhandenen Geldern für den geplanten Schimpansenwald sollen die Umbauarbeiten auf dem Gelände schon im kommenden Jahr starten.

Polizist erschoss Gorilla bei Brand in Krefelder Affenhaus

Bei dem Feuer waren in der Silvesternacht mehr als 30 Tiere des 1975 eröffneten Affenhauses verendet - darunter acht Menschenaffen. Es entstand ein Sachschaden in zweistelliger Millionenhöhe. Verursacht wurde der Brand nach Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft durch drei Frauen, die fünf sogenannte Himmelslaternen in die Luft steigen ließen, deren Benutzung verboten ist. Eine dieser fliegenden Leuchtfackeln war auf dem Dach des Affenhauses gelandet und hatte den Brand ausgelöst.