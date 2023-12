Krematorium Bonn-Rhein-Erft „Hier dürfen keine Fehler passieren“

Rund 45 Minuten Autofahrt entfernt von Bonn liegt das Krematorium Bonn-Rhein-Erft, in dem seit 2011 viele Bonnerinnen und Bonner eingeäschert werden. Umgeben von Bäumen und einer kleinen Parkanlage steht in Mechernich in der Eifel ein hochmodernes Gebäude mit drei dampfenden Stahlschornsteinen auf dem Dach. An diesem Vormittag ist die Umgebung schneebedeckt und verstärkt die Ruhe, die dieser Ort bei der Ankunft ausstrahlt.