2000 Passagiere: Kreuzfahrtgäste sitzen an Bord in Mauritius fest

Ein Großteil der Passagiere sollte an diesem Sonntag ihre Heimreise antreten, während neue Reisende in der mauritischen Hauptstadt Port Louis an Bord gehen sollten. In einem auf Sonntag datierten Schreiben, das der dpa vorliegt, informierte der Kapitän die Passagiere darüber, dass sie das Schiff in Port Louis zunächst nicht verlassen würden. Die Reederei bietet Hotlines für ihre Gäste an, um Fragen nach der Umbuchung der weiteren Heimreise zu klären.