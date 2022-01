Nach Corona-Fällen : Kreuzfahrtverband: Sicheres Reisen weiter möglich

Hamburg Noch sitzt die Erinnerung an die ersten Monate der Pandemie tief, als Schiffe tagelang nicht anlegen konnten. Doch die Branche habe ihre Hausaufgaben erledigt, ist der Verband sicher.

„Grund dafür sind die hohen Eingangsbarrieren“, sagte der deutsche Clia-Geschäftsführer Helge Grammerstorf am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Auf den Schiffen gelte die 2G-plus- oder sogar 1G-plus-Regel. Dies bedeute, dass bei 2G plus eine Booster-Impfung Voraussetzung ist, das Schiff zu betreten, bei 1G plus, also ausschließlich geimpften Personen, reiche selbst der Genesenen-Status nicht aus. „Die Reedereien reagieren schnell und sehr konsequent.“