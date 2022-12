Notfälle : Kriegsbombe in Heidelberg: Tausende evakuiert

Heidelberg Bei Bauarbeiten in der Nähe des Heidelberger Hauptbahnhofs wird eine Weltkriegsbombe gefunden. Heute sollen die Spezialisten vom Kampfmittelräumdienst ran. Für mehrere Tausend Heidelberger hat das Folgen.

Vor der geplanten Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Heidelberg hat die Räumung eines größeren Gebietes rund um den Hauptbahnhof begonnen. Gegen 7.00 Uhr startete die Evakuierung von mehreren Tausend Menschen, darunter 4000 Bewohner. Das teilte die Stadt am Morgen mit.

Schulen, Hochschulen, Kindergärten und Firmen bleiben in dem Bereich geschlossen. Eine Vollsperrung des Hauptbahnhofs sowie des Zugverkehrs soll so lange wie möglich vermieden werden.

Bis 12.00 Uhr müssen alle Personen in der Evakuierungszone ihre Wohnungen und Arbeitsplätze räumen und die Sperrzone verlassen haben. „Einsatzkräfte von Stadt und Polizei werden im betroffenen Bereich von Haus zu Haus gehen, an Türen klingeln und mit Lautsprecherdurchsagen informieren“, teilte die Stadt weiter mit. Bereits am Donnerstag versuchten die Beamten, so viele Menschen wie möglich zu informieren. Anschließend zur Evakuierung wird der Bahnhof kurzfristig gesperrt und der Kampfmittelräumdienst beginnt mit der Entschärfung.