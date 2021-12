Vom Libanon nach Düsseldorf : Mann schmuggelt Gold in Krippenfiguren

Mann schmuggelt Gold in Krippenfiguren

Düsseldorf Schöne Bescherung: Im Gepäck eines 54-Jährigen hat der Zoll am Düsseldorfer Flughafen Krippenfiguren gefunden, die mit Goldschmuck und Münzen gefüllt waren. Zudem hatte der Mann mehrere Tausend Euro Bargeld dabei.

Gerade rechtzeitig vor Weihnachten hat ein Mann versucht, in Krippenfiguren verstecktes Gold aus dem Libanon nach Deutschland zu schmuggeln. Wie ein Sprecher des Hauptzollamts Düsseldorf am Freitag sagte, wollte der 54-Jähriger am Düsseldorfer Flughafen durch den Ausgang für anmeldefreie Ware gehen. Daraufhin habe der Zoll dies überprüft und sein Gepäck geröntgt. Während die Röntgenbilder Schmuck zeigten, lagen im Koffer Krippenfiguren.