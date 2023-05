Krönungskonzert in Schoss Windsor Ein Festival für die Majestäten

Mit einer emotionalen Erklärung begeisterte Prinz William die Massen in Windsor. Gegen Ende des Krönungskonzerts vor dem Schloss sprach er über die Verdienste seines Vaters und erinnerte daran, dass sich König Charles III. schon lange für Umwelt- und Klimaschutz eingesetzt hatte, bevor es für die ganze Welt aktuell wurde. „Papa“, sagte er, „wir sind alle so stolz auf dich.“ Woraufhin knapp 20.000 Zuschauer in Jubel ausbrachen und die Nationalhymne „God save the King“ sangen. Das Konzert war der vorläufige festliche Höhepunkt des royalen Wochenendes, das am Samstag mit Krönung und Prozession begonnen hatte und sich am Sonntag mit dem „Big Lunch“ landesweit und dem Konzert vor dem altehrwürdigsten Schloss des Landes fortsetzte.