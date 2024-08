Kröv, Ahrtal, Bad Reichenhall Leben nach dem Unglück - der Tourismus geht weiter

Noch ist die Narbe mitten im sonst beschaulichen Mosel-Ort Kröv deutlich sichtbar. Schutt und Beton des abgerissenen Hotels liegen nach dem Einsturz des Gebäudes noch an Ort und Stelle. Dort starben vor wenigen Tagen zwei Menschen, sieben weitere wurden über Stunden in den Trümmern eingeklemmt. Wie kann ein Ort mit so einem Unglück umgehen? Wie haben andere Urlaubsregionen nach so einem furchtbaren Schlag weitergemacht?