50 Jahre Sesamstraße : Krümelmonster spricht Tagesthemen-Kommentar

Das Krümelmonster ist eine berühmte Figur der Sesamstraße. Foto: dpa/Georg Wendt

Hamburg/New York Am Sonntag kommt es zu einer Premiere im deutschen Fernsehen: Das Krümelmonster wird in den Tagesthemen einen Kommentar sprechen. Hintergrund ist der 50. Geburtstag der Sesamstraße. Wir verraten, was sonst noch geplant ist.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am 50. Geburtstag der Sesamstraße im deutschen Fernsehen kommt es zu einer Premiere: Das Krümelmonster spricht seinen ersten Kommentar in den ARD-„tagesthemen“, wie der NDR als federführende Anstalt ankündigte. Das „tagesthemen Special: 50 Jahre Sesamstraße“ am Sonntag beginnt allerdings bereits um 7.20 Uhr. Caren Miosga moderiert die Geburtstags-Sondersendung.

Zum Jubiläum (8. Januar 1973) gibt es weitere Angebote im Ersten, bei KiKA, im Radio- und Fernsehprogramm sowie in der ARD-Mediathek. Darüber hinaus zeigen zwei große Museen in Hamburg Sonderausstellungen. Am 28. Januar findet zudem in der Elbhphilharmonie ein Jubiläumskonzert statt.

NDR-Programmdirektor Frank Beckmann erklärte, die Sesamstraße als Klassiker des öffentlich-rechtlichen Kinderfernsehens bringe nicht nur den Jüngsten etwas bei und sei gleichzeitig urkomisch. „Die Sesamstraße vermittelt Werte, fördert Fairness und Toleranz, feiert Unterschiede und Gemeinsamkeiten.“ Vor allem nehme die Sesamstraße Kinder ernst und begegne ihnen auf Augenhöhe. „Im Titelsong heißt es 'Wer nicht fragt, bleibt dumm' - das gilt seit 50 Jahren und ist auch heute noch aktuell“, sagte Beckmann.

In der ARD-Mediathek sowie am Sonntag ab 7.30 Uhr in der ARD sind fünf 30-minütige Folgen „Tausend tolle Sachen!“ aus der Sesamstraße seit den 70er Jahren zu sehen. Prominente wie Meltem Kaptan, Wotan Wilke Möhring, Bernhard Hoëcker, Lisa Feller, Ingo Zamperoni, Aline Abboud, „Blümchen“, Adel Tawil, Bülent Ceylan und Lisa-Marie Koroll kommentieren „Fernsehschätze“ aus 50 Jahren Sesamstraße, wie es hieß.

Der KiKA zeigt ab 17.35 Uhr „50 Jahre Sesamstraße: Die Geburtstagssendung“: Ernie plant eine Überraschungsparty für Bert - mit gewohnt komischen Verwicklungen. Die Jubiläumssendung des NDR Kinderradios „Mikado am Sonntag“ ist auf NDR Info ab 8.04 Uhr sowie in der ARD Audiothek zu hören.

Das Auswanderermuseum BallinStadt in Hamburg zeigt ab 16. Februar die Sonderausstellung „50 Jahre Sesamstraße“ mit Originalobjekten aus fünf Jahrzehnten. Ebenso erforscht sie die Sesamstraße als weltweites Kulturphänomen. Das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg lädt am Sonntag zu einem Mitmachtag rund um die Sesamstraße ein. Am 7. Mai startet die Sonderausstellung „Sesamstraße. 50 Jahre Wer, Wie, Was!“, die bis 7. Januar 2024 läuft.

(kna)